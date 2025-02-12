Как отмечает источники, представители этих государств акцентируют внимание на том, как сделать эту инициативу привлекательной для молодежи. Обсуждения проходят в военных кругах стран Североатлантического альянса, где рассматриваются лучшие практики внедрения призыва и факторы, способствующие его популяризации.

По данным издания, одной из ключевых инициатив является увеличение численности резервистов с профессиональными навыками в Западной Европе. Рассматриваются и меры по обучению резервистов для выполнения конкретных задач в мирное время, а также развитие программ для подготовки волонтеров, которые могли бы оперативно реагировать на национальные кризисы.

Так, в Великобритании резервисты могут сыграть важную роль в защите национальной инфраструктуры, в том числе в предупреждении кибератак и обеспечении поддержки для действующих профессиональных солдат. Предполагается, что активное участие резервистов позволит повысить общую безопасность страны и готовность к возможным угрозам.

Ране официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что Запад «списал Украину в утиль», сосредоточившись на обеспечении собственной безопасности.