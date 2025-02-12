Захарова заявила, что Запад списал Украину в утиль

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила , что НАТО перестало акцентировать свои усилия на поддержке Украины. Таким мнением она поделилась в телеграм-канале.

Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который накануне сообщил, что, если президент РФ Владимир Путин соберется напасть на НАТО, то проиграет.

Как отметила представитель МИД, риторика Североатлантического альянса изменилась, и теперь «фокус смещается на Европейский Союз».

«Это заявление Рютте говорит не о том, кто проиграет в будущем, а о том, что уже проиграл "украинский проект" Запада. Еще недавно их риторика сводилась к призывам "разгромить Россию на поле боя", "нанести русским стратегическое поражение". Также они регулярно проводили мысль о том, что «российская экономика порвана в клочья", — отметила Захарова.

В январе издание National Interest сообщило, что Швеция начала готовиться к противостоянию с РФ, закупая новые боевые танки Leopard 2A8 и модернизируя собственную бронетехнику.

Военный аналитик из США Уилл Шрайвер ранее заявил, что НАТО окажется демилитаризованным в случае войны с РФ.