В Европе заявили о неготовности конфисковать замороженные активы РФ

Советник нидерландского премьера по иностранным делам и безопасности Джеффри ван Леувен на форуме по безопасности заявил, что ЕС еще не пришел к согласию касаемо конфискации замороженных активов РФ и передачи их Киеву. Его слова передает издание ТАСС .

Ван Леувен заявил, что ЕС еще не готова конфисковать их и пояснил, что в ФРГ возникли возражения по данному поводу. Он также добавил, что есть некие вопросы юридического характера.

Недавно ЕС признал, что не имеет законных оснований для конфискации активов. Но Европа нашла другой способ для передачи их Украине. Лидеры стран ЕС предложили обложить налогом прибыль от ценных бумаг ЦБ РФ.

Ранее ЕК подсчитала сумму замороженных активов. Они составляют 207 млрд евро.