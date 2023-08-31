Переговоры с РФ превращаются в неизбежный исход на фоне провалов контрнаступления украинских ВС. Соответствующее заявление сделал французский политик Люк Ферри в своей статье для издания Le Figaro . В материале он согласился с мнением экс-главы Франции Николя Саркози в вопросе о разрешении конфликта на Украине.

В статье политик подчеркнул, что контрнаступление провалилось даже при многомиллиардной поддержке от Соединенных Штатов. Он согласился с заявлением Саркози о том, что Украина является мостом между Россией и Западом.

По словам политика, призвание Украины заключается не в том, чтобы вступать в НАТО и ЕС. Он заявил, что утверждать обратное – это то же самое, что разорвать Украину на части. В качестве доказательства своих слов, он вспомнил конфликт на Донбассе.

Он также заявил о невозможности возвращения Крыма Украине силовым путем. Политик также отметил, что если Киеву и отдадут полуостров, то это не прекратит военные действия на Донбассе.