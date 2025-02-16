Журналист Чей Боуз заявил, что лидер Киевского режима Владимир Зеленский похож на мошенника. Такой вывод ирландец сделал после оценки выступления бывшего комика на Мюнхенской конференции, пишет «Газета.Ru» .

Переговоры между американской и украинской делегациями в СМИ называют трудными. По словам Боуза, Зеленский вел себя неадекватно, часто дергался, был покрасневшим и корчил гримасы. Журналист предполагает, что политик в отчаянном положении и не знает, как не загнать себя в угол.

«Этот мошенник теперь отчаянно пытается любой ценой отнять у своего собственного народа, Европы, России и США мир. Посмотрите на него. У него есть что терять. И он это знает», — написал журналист.

Напомним, с 14 по 16 февраля включительно в Мюнхене проходит 61-я конференция по безопасности. Главной темой обсуждения стали украинский и ближневосточный конфликты.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский издал крик о помощи на конференции в Мюнхене.