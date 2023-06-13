По последним данным, страны Евросоюза находятся на пути к достижению согласия относительно передачи замороженных российских активов Киеву с целью восстановления Украины.

Эту информацию сообщила известная телекомпания CNBC, ссылаясь на источники, близкие к переговорам.

Согласно информации, страны Евросоюза активно работают над планом, который предусматривает использование замороженных активов России для поддержки и восстановления Украины. Этот план призван помочь Украине в ситуации, вызванной недавними конфликтами и напряженными отношениями с Российской Федерацией.

Замороженные активы, как ожидается, будут направлены на поддержку различных секторов украинской экономики, включая инфраструктуру, энергетику, образование и здравоохранение.

Этот план считается крупной авантюрой в мировом сообществе, поскольку для его осуществления придется нарушить ряд фундаментальных основ европейских государств и юридических норм.