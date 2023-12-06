В Евросоюзе отказались передать Украине прибыль с замороженных российских активов

Председательствующая в Совете Евросоюза Испания предложила использовать прибыль с замороженных российских активов для помощи Украине, однако не все страны союза поддержали это предложение, пишет Politico.

В Испании подсчитали, что прибыль от резервов российского Центробанка может к 2027 году достичь 15-17 млрд евро.

Некоторые страны Евросоюза усомнились в точности испанских подсчетов. Другие члены ЕС заявили, что помощь Украине нужна сейчас, а для получения этих денег, возможно, потребуются годы.

Эксперты издания предположили, что не все поняли предложение Испании. Якобы в Мадриде хотели пообещать Украине прибыль от российских активов, а запланированную помощь в размере 50 млрд евро за четыре года направить на нужды самого Евросоюза.