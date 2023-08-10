В Евросоюзе подтвердили, что призывали страны надавить на Россию по зерновой сделке

Стано заявил, что Европейский союз действительно направлял некоторым странам письма с призывом оказать давление на РФ с целью ее возвращению к черноморской инициативе. Об этом представитель ЕС сказал на брифинге в четверг, 10 августа. Его слова приводят РИА Новости.

«Мы ждем, что партнеры примут к сведению объяснения из этого письма и будут действовать в направлении по оказанию давления на Россию», – сказал Стано.

Он отметил, что письмо не требовало ответа к определенному времени. Таким образом Евросоюз хотел усилить международное стремление вернуть РФ к исполнению этой «очень важной» сделки.

Россия 17 июля объявила о приостановке участия в так называемой черноморской инициативе. Впервые она была заключена между Москвой, Киевом, Анкарой и ООН с целью беспрепятственного вывоза из украинских портов зерна, предназначенного для нуждающихся стран.

Для этого РФ обязалась разблокировать черноморские коридоры. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о неэффективности зернового соглашения для российской стороны. По словам главы государства, условия РФ не учитывались в рамках сделки, а ВСУ использовали разблокированные черноморские коридоры для атаки на корабли Черноморского флота.

Одним из условия России было передполкючение Россельхозбанка к системе SWIFT или подключение к ней дочернего банка. Но в ЕС отказались это делать.