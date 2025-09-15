Евросоюз признал невозможность полного запрета на въезд россиянам

Европейский союз (ЕС) не обладает правовыми механизмами для полного запрета выдачи туристических виз гражданам России. Об этом на совместной с министром иностранных дел Финляндии пресс-конференции заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и потребителей Магнус Бруннер.

По его словам, вопросы визовой политики остаются в компетенции отдельных государств — членов ЕС, хотя он может вырабатывать общие рекомендации.

«У Евросоюза нет возможности полностью запретить их выдачу», — сообщил Бруннер.

По его словам, за последние годы количество выдачи виз россиянам значительно сократилось — с 4 млн до примерно 500 тысяч.

Накануне информационный портал Euractiv сообщил, что некоторые страны-члены ЕС, которые наиболее воинственно настроены против РФ, рассматривают возможность полного запрета на въезд гражданам России.

Кроме того, газета Politico сообщала, что к концу 2025 года в рамках нового санкционного пакета в отношении России страны Евросоюза опубликуют рекомендации по ужесточению визового режима для ее граждан.

Ранее сообщалось, что Испания готовится закрыть свой визовый центр в Москве.