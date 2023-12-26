В Феодосии начали подсчитывать сумму ущерба из-за атаки ВСУ

В Феодосии приступили к подсчету ущерба, который был нанесен в результате атаки ВСУ. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника крымского управления МЧС РФ Игоря Скуртула.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что ночью киевский режим атаковал Феодосию, в результате чего один человек получил травмы несовместимые с жизнью. Инцидент произошел в районе порта. Впоследствии на его территории возник пожар, который удалось локализовать. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Министерство обороны РФ сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку ракет, выпущенных с самолетов Су-24. В результате инцидента был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск», базировавшийся в порту города.

«Сейчас работают межведомственные группы по учету ущерба, который был нанесен близлежащим многоквартирным жилым домам. Всего работает 20 межведомственных групп, подсчитывается ущерб», – сообщил Скуртул.

Он отметил, что на данный момент ситуация в городе находится под контролем. На месте работают сотрудники оперативных служб.

В Крыму и Севастополе, а также в Белгородской, Курской и Брянской областях, введен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в связи с участившимися атаками со стороны Украины.