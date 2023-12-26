При ночной атаке на Феодосию погиб один человек

Один человек погиб, двое ранены в результате ночной атаки ВСУ на Феодосию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, повреждения получили шесть зданий. В основном, речь идет о выбитых стеклах.

Шесть человек из поврежденных домов разместили в пунктах временного содержания, остальные нашли кров у знакомых и родственников.

Сегодня ночью ВСУ совершили ракетную атаку по акватории порта Феодосии. По данным Минобороны, повреждения получил десантный корабль «Новочеркасск». Местные жители выкладывали в соцсетях фото и видео с взрывом в порту.

Пожар в акватории был ликвидирован экстренными службами. Общественный транспорт в Феодосии работает в штатном режиме.