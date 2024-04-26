В Финляндии начались учения с задействованием сил НАТО у границы РФ

Сегодня, 26 апреля в Финляндии стартует серия военных учений с участием сил НАТО. Некоторые из мероприятий пройдут вблизи к границе страны с Россией. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Согласно информации финских сухопутных войск, в общей сложности в учениях будет участвовать около 20 000 военнослужащих из разных стран, передают журналисты.

Сообщается, что первые учения Arrow 24 пройдут на полигоне Ниинисало. Они начнутся в пятницу и продлятся вплоть по 14 мая, а их участниками станет более 2,5 тысячи солдат из Латвии, Эстонии и Британии.

После этого начнутся учения Repo 24, проводящиеся с 27 по 31 мая. Они пройдут практически вплотную к границе с РФ, и в них будет задействовано свыше 2000 солдат.

Параллельно также будет проходить Scimitar 24, которые проводятся возле Хельсинки в те же даты. В них примет участие почти 5 тысяч человек, а также будут задействованы вертолеты.

С 14 по 23 мая в стране будут проходить учения ПВО, к которым присоединятся военнослужащие, в том числе, из ФРГ. Почти в то же время будут проходить и артиллерийские учения, в которых примут участие Соединенные Штаты.

Начало последней части Northern Forest 24 запланировано на 26 мая и пройдет на полигоне Роваярви, расположенном недалеко от границы. В них примут участие совокупно почти 7 тысяч западных солдат.

Ранее сообщалось, что возле финской мэрии дважды за неделю испортили украинский флаг.