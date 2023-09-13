В Финляндии намеревались убрать главу правительства с помощью оружия из 3D-принтера

Сотрудники финской полиции задержали трех граждан, которые готовились совершить покушение на главу правительства Санну Марин. Об это в среду, 13 сентября, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.

По данным полиции, трое мужчин организовали радикальную антииммиграционную правую группу, которая должна была совершать террористические преступления на территории Финляндии. Одно из них – убийство Марин. При этом, уточняет полиция, оружие для этого изготавливалось на 3D-принтере.

«Главный обвиняемый по делу о терроризме выдвинул идею убийства тогдашнего премьер-министра Санны Марин на рыночной площади Лахти в августе 2022 года», – говорится в материале газеты.

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали четыре единиц огнестрельного оружия, изготовленного на 3D-принтере. Издание уточнило, что его функциональность может быть оспорена в суде. Также полиция нашла больше 1,5 тысяч патронов, предназначенных для самодельного оружия.

В начале августа в Финляндии предотвратили покушение на премьер-министра страны Юрки Катайнена. Как ранее отмечало издание Associated Press. Мужчина намеревался ударить политика ножом, но его телохранители успели пресечь действие. Инцидент произошел в городе Турку, куда Катайнена во время предвыборной кампании.