В Финляндии политика сняли с выборов после слов о непризнанных границах Украины

Финскую политическую фигуру из Национальной коалиционной партии отстранили от участия в региональных выборах после ее заявления о том, что Украина является частью России, сообщила телерадиокомпания Yle.

По информации Yle, кандидат Йоханна Турья в комментарии к публикации в социальных сетях отметила, что границы Украины не были никогда официально признаны и Украина на протяжении своего существования всегда входила в состав России.

Вслед за этим политика также отстранят от участия в муниципальных выборах в Пори, где она также была кандидатом. Как пояснил исполнительный директор регионального отделения партии Антти Ахонен, решение о снятии кандидатуры было принято из-за «утраты доверия» к кандидату и несоответствия ее позиции официальной линии партии.

Ранее сообщалось, что Финляндия заморозила деньги от продажи принадлежавшей РФ арены в Хельсинки.