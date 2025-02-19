Финляндия заморозила деньги от продажи принадлежавшей РФ арены в Хельсинки

Финские власти заморозили средства, полученные от продажи арены Helsinki Hall в Хельсинки, сообщило издание Yle.

Отмечается, что решение о заморозке денег было принято службой судебных приставов Финляндии в рамках выполнения санкций, введенных Европейским Союзом (ЕС) против владельцев объекта — российских бизнесменов Романа Ротенберга и Геннадия Тимченко.

Сделка по продаже завершилась 17 февраля 2025 года, однако средства от нее остаются недоступными из-за наложенных ограничений. Глава окружной службы судебных приставов Аки Виртанен сообщил, что сумма замороженных активов не разглашается, хотя ранее финские СМИ оценивали стоимость сделки примерно в 60 млн долларов.

По словам руководителя отдела по санкциям Министерства иностранных дел (МИД) Финляндии Пии Сариваары, возврат средств станет возможным только после отмены санкций ЕС в отношении РФ и ее представителей.

Роман Ротенберг, главный тренер хоккейного клуба СКА, комментируя сделку по продаже арены, назвал ее «жестом доброй воли», но подчеркнул, что не получил деньги из-за действующих санкций.

Накануне генеральный директор компании Trevian, которая приобрела арену Helsinki Hall, Рейма Седервалль подтвердил завершение сделки, отметив, что открытие арены запланировано на апрель-май 2025 года.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала к объективному подходу в расследовании случаев повреждения кабелей в Балтийском море.