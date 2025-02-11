В Финляндии высказались об открытии второго фронта против России

Западные страны обсуждают вопрос открытия нового театра военных действий против России в Северной Европе. Такое мнение на своей странице в соцсети высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Есть много признаков того, что следующая крупная эскалация против России произойдет в странах Северной Европы, включая Балтийское море», — написал он.

Малинен призвал президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей-Ди Вэнсу и главу DOGE Илона Маска в ближайшее время провести аудит НАТО.

Ранее сообщалось о том, что в парламент Финляндии внесли проект о запрете покупки недвижимости россиянами.