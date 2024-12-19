В Финляндии задержали частный самолет, летевший в Россию

В аэропорту Хельсинки задержали летевший из Литвы в Россию частный самолет Beechcraft, сообщила литовская радиостанция LRT.

В сообщении отмечается, что воздушное судно приземлилось на территории финского государства для дозаправки, но вызвало подозрение у финских властей, из-за чего было задержано.

Финские чиновники обратили внимание на маршрут самолета, особенно из-за наличия на борту одного из пилотов — гражданина Литвы Робертаса Петкуса. Как отмечается, ранее его уже подозревали в участии в схемах уклонения от международных санкций.

Самолет Beechcraft недавно продали в Вильнюсе. В приобретении воздушного судна новым владельцам помог сотрудник литовского агентства транспортного контроля Ритис Дулинскас. Покупателем оказался гражданин Латвии Робертс Климович, который находился на борту самолета во время задержания.

Климович утверждает, что самолет был куплен его родственниками в Латвии, а его собственная роль заключалась в посредничестве. На задержанном самолете он направлялся в Казахстан, где должен был основать летную школу. Климович выразил недовольство действиями финской стороны и обратился в прокуратуру.

«Я летел в Казахстан не для того, чтобы продать самолет в России. Я авиационный энтузиаст, основатель летной школы в Риге и ищу возможность основать базу в Казахстане. Полет был связан с этими планами», — сказал Климович.

Это не первый случай, когда финские власти задерживают частные самолеты, которые подозревают в обходе антироссийских санкций. Осенью 2022 года три воздушных судна, связанных с лицами, попавшими под санкции, были конфискованы.

Ранее сообщалось, что на Камчатке исчез с радаров самолет Ан-2, выполнявший коммерческую перевозку груза.