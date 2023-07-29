В Финляндии заявляют об упадке из-за отсутствия туристов из РФ

Политика

Фото: [unsplash.com]

Финляндское предпринимательство движется к упадку из-за отсутствия российских туристов в стране. Об этом сообщила местная телерадиокомпания Yle

В статье компании рассказывается о Кирсти Лайне, работавшей в туризме 26 лет, но объявившей о банкротстве после начала СВО и закрытия границ. Ее компания совершала круизы в Выборг, но осталась без денег после того, как рейсы были закрыты. 

Сама Лайне рассказала, что не поддерживает никаких российских контактов больше, но очень скучает по Выборгу. По ее словам, он навечно останется в ее сердце. 

Yle рассказали, что большинство компаний в юго-восточной части страны имели доход только за счет туристов, приехавших из России. 

Въезд в Финляндию для россиян закрыт с конца сентября 2022 года. 

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