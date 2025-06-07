Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в интервью, которое он дал венгерскому YouTube-каналу Mandiner, выразил своё несогласие с идеей о вступлении Украины в Европейский союз.

По мнению Навроцкого, руководство Украины должно осознавать, что у таких европейских стран, как Польша и Венгрия, есть свои интересы. В качестве иллюстрации он приводит пример эксгумации останков поляков, погибших в результате Волынской трагедии 1943 года. И то, что Киев до сих пор не готов признать это геноцидом польского населения.

«Я против вступления Украины в Евросоюз на данный момент», — заявил Навроцкий.

Он также подчеркнул, что Польша должна оказывать поддержку Украине с точки зрения стратегии и геополитики, поскольку Россия представляет собой угрозу для Европейского союза.

Ранее пресса уже напоминала все высказывания Навроцкого, которые могут серьезно осложнить действия украинского правительства. В частности, он заявлял о невозможности интеграции Украины в ЕС и НАТО до решения «цивилизационных вопросов», важных для Польши. По мнению нового президента, страна, не способная искупить жестокое преступление против сотен тысяч соседей, не может претендовать на членство в международных организациях.