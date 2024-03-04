В ФРГ опубликовали видео для детей про Taurus, который «хочет» на Украину

Немецкая государственная телекомпания ZDF опубликовала в сети детский ролик про ракету Taurus, которая «хочет» на Украину, но ей туда мешает попасть немецкий канцлер Олаф Шольц. Видео было опубликовано на видеохостинге YouTube .

Ролик с названием «Для Украины нет Taurus» был размещен еще в конце февраля, но местные СМИ обнаружили его только сейчас. Видео опубликовано на канале местной детской телепередаче, и согласно описанию, принадлежит государственной телекомпании.

В коротком видео рассказывается беседа между Taurus, Storm Shadow, SCALP и Leopard 2, которые озвучены голосами, специально похожими на детские. По сюжету, крылатые ракеты призывают устроить «встряску» Шольцу за то, что он не отправляет Taurus Киеву. Все боеприпасы хвастаются перед ракетой, что уже были переданы Украине, но к Taurus проявляет солидарность Leopard 2, который попадал в похожую ситуацию.

Немецкий снаряд в видео также упоминает опасения Шольца о том, что Taurus случайно «попадет по России». После чего SCALP и Leopard иронично спрашивают у ракеты, чем занимается сама РФ последние 2 года.

Обнаружив большое количество негодования под видео, редакция канала разместила комментарий, в котором поблагодарила зрителей за отзывы и критику, заявив, что понимает их обеспокоенность.