Путешествие президента России Владимира Путина в ближневосточный регион указывает на то, что западная гегемония уже сдает свои позиции. Соответствующее заявление сделал экс-владелец Megaupload Ким Дотком в своих социальных сетях .

В своем посте Дотком указал на то, каким образом российского лидера встретили в Эмиратах и Саудовской Аравии. По мнению предпринимателя, радушность приема главы российского государства свидетельствует о том, что эпоха нефтедоллара проходит, и ей на смену приходит многополярный порядок. Несмотря на это, Пентагон все еще продвигает идею о «международной изолированности» Путина, напомнил Дотком.

Недавно Владимир Путин совершил визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где пообщался с главами государств и делегациями в ходе нескольких встреч.