В ФРГ ожидают появления теневого канцлера

Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер может стать «теневым канцлером» страны, так как деньги федерального бюджета окажутся под его контролем на фоне срыва согласования бюджета государства на 2024-й год. Об этом сообщил журнал Focus .

Как заявила парламентский секретарь немецкой партии СДПГ Кати Маст, несмотря на то, что правительство Германии сделала все возможное со своей стороны, федеральный бюджет на следующий год все равно рискует оказаться непринятым вовремя.

Согласно законам государства, в подобных случаях правительство имеет право направлять деньги исключительно на выплаты государственным служащим, пенсионерам и получающим пособия. Остальные же пункты расходов должны будут одобряться при помощи Минфина. В таком случае, именно за Линднером останется решение об одобрении финансирования какого-либо проекта.