В ФРГ подняли вопрос об уничтоженных на Украине немецких танках

Депутат бундестага ФРГ Штеффен Янич обратился к немецкому правительству с вопросом о количестве уничтоженных на Украине отечественных танков. Ответ правительства Германии Яничу передает издание «Лента.ру» .

Представитель немецкого правительства Симтье Меллер ответила Яничу, что информация, которую он запрашивает, отсутствует. В своем ответе она также объяснила, что украинское правительство ничего не сообщает Германии об оружии, поставленном в рамках военной помощи.

В ответе Меллер сообщила, что после поставки, немецкие танки эксплуатируются в соответствии с требованиями украинских ВС. Киев строго ограничивает доступ к информации о ВСУ и возможных потерях. ВС Украины не отчитываются перед Берлином за нанесенный его технике ущерб, заключила она в письме.