В «Газпроме» отвергли заявления Молдавии по долгу за поставленный газ

По данным ПАО «Газпром», аудит, проведенный молдавским ведомством, является односторонним. Он не может влиять на обоснованность долга. Сама корпорация не согласна с данными, представленными в релизе Минэнерго республики, и будет отстаивать свои права.

«Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых «Газпромом» и «Молдовагазом» документах и соответствующих решениях международного арбитража», – говорится в заявлении российской компании, опубликованном в соцсетях.

Согласно релизу, опубликованному Минэнерго Молдавии, Кишинев задолжал «Газпрому» 8,6 млн долларов за газ. По информации российской компании, «Молдовагаза» должна ей 709 млн долларов. По словам главы энергетического ведомства Виктора Парликова, большая часть этой суммы – неисполнима и не обоснована. По его мнению, аудиторы имеют полное право выдвинуть «Газпрому» свои финансовые требования.

На данный момент подача газа в Молдавию от корпорации «Газпром» сокращена больше чем в два раза. Такое решение было принято в декабре 2022 года по итогам договоренностей между РФ и Молдавией. По условиям контракта, заключенного между российской компанией и «Молдовогазом», весь газ, поступающий в республику, идет в Приднестровье. Газ для Молдавии закупается на спотовом рынке.