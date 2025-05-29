Тот факт, что помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимира, находится в базе украинского сайта "Миротворец", должен вызвать пристальное внимание, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").

Он напомнил, что Мединский получал угрозы от украинских националистов, а сам сайт близок к украинскому МВД и контролируется непосредственно администрацией Владимира Зеленского.

Украинские националисты, добавил Журавлев, по-прежнему пытаются убедить весь в том, что они хотят мира, но при этом включают Мединского и членов его семи в списки сайта "Миротворец".

Ранее сообщалось о том, что стал известен состав российской делегации на переговорах 2 июня.