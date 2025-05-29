Стал известен состав российской делегации на переговорах 2 июня

Определен состав российской делегации на переговорах по Украине, которые пройдут 2 июня. Об этом пишет РИА Новости вечером четверга, ссылаясь на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Стало известно, что состав делегации РФ останется таким же, каким был 16 мая. В него тогда вошли начальник ГРУ Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков, замглавы российского МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны РФ Александ Фомин. Делегацию от РФ возглавит, как и при первом раунде переговоров, помощник российского президента Владимир Мединский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый раунд переговоров России и Украины состоится в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. Москва представит меморандум по будущему мирному договору, в котором содержатся все аспекты для преодоления первопричин украинского конфликта.

Также ранее сообщалось, как в Госдуме объяснили, как угрозы Мединскому повлияют на его участие в переговорах.