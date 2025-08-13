В ГД рассказали о вступивших в силу в августе законах

В августе 2025 в силу вступили еще 3 новых закона. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале Государственной Думы.

Ведомство опубликовало на своей странице в соцсетях краткую сводку по законам, которые начали действовать в этом месяце.

Среди них: выплаты сокращенным на основной работе совместителям (ФЗ от 31.07.2025 № 306-ФЗ), право студентов преподавать в школах профильные дисциплины (ФЗ от 31.07.2025 № 341-ФЗ) и ответственность для иностранных должностных лиц за незаконные следственные действия в РФ (ФЗ от 31.07.2025 № 282-ФЗ).

Так, совместителям, попавшим под сокращение на основной работе, теперь гарантируют выплату среднего заработка. Это касается случаев, когда компанию ликвидируют или сокращают штат. Второй закон позволит студентам старших курсов преподавать в школах. А третий ужесточил ответственность для иностранных должностных лиц.

Ранее в Госдуме заявили, что мигранты могут работать в школах вместо доставки.