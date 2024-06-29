В ГД считают, что к атакам на Севастополь причастны американские дроны

Депутат Государственной думы РФ, член комитета по международным делам Дмитрий Белик считает, что к атакам на Севастополь причастны разведывательные дроны США. Таким мнением он поделился с агентством РИА Новости .

Перед тем, как севастопольские пляжи 23 июня были атакованы ракетами ATACMS со стороны ВСУ, над акваторией Черного моря заметили дроны США. Это подтверждают данные сервиса Flightradar24.

«Беспилотники США имеют прямое отношение, <...> так как направляют удары украинских боевиков. Присутствие американских беспилотников несет угрозу мирному населению Севастополя и Крыма», — сказал Белик.

Он напомнил, что Россия имеет четкую позицию по вопросу полетов беспилотников США над Черным морем.

Утром 29 июня в Севастополе вновь звучал сигнал воздушной тревоги. По информации губернатора города Михаила Развожаева, отработала система противовоздушной обороны (ПВО) в связи с атакой со стороны ВСУ.

24 июня в Крыму и Севастополе был объявлен траур в связи с атакой на городские пляжи города-героя со стороны Украины. В результате теракта погибли четыре человека, в числе которых были дети.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры.