В Германии начали расследование попытки диверсии на новом корвете «Эмден»

В Германии начали расследование после попытки неизвестных совершить диверсию на новом корвете ВС Германии «Эмден», сообщили сразу три немецких источника — телеканалы WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung, передает РИА Новости.

Накануне злоумышленники насыпали металлическую стружку в двигатель корабля. Ее обнаружили незадолго до первого выхода судна в море.

Как отмечают источники, если бы стружку вовремя не извлекли, то она бы привела к серьезной поломке двигателя и поставила бы под угрозу дальнейшие операции корабля.

Корвет «Эмден» планируется задействовать для наблюдения за морским пространством. Морское судно является частью программы Бундесвера, в рамках которой оборонное ведомство заказало строительство пяти новых корветов класса 130 общей стоимостью 2 млрд евро.

Отмечается, что корабли строятся под руководством компании Naval Vessels Lürssen на нескольких верфях в Северной Германии. В числе верфей также находится дочерняя компания Blohm+Voss в Гамбурге.

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