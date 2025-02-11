Служба безопасности Украины (СБУ) ведет подготовку к серии антироссийских провокаций, которые будут осуществляться при поддержке западных кураторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Отмечается, что среди запланированных действий — подрыв иностранного судна в акватории Балтийского моря. В случае реализации этой провокации, обвинение в подрыве будет возложено на Москву. Таким образом, российским кораблям хотят запретить выход в Балтийское море.

Кроме того, в рамках плана предполагается организация нападений на представителей российской несистемной оппозиции, а также на предпринимателей, которые скрываются от закона.

«В качестве исполнителей намечено привлекать выходцев из государств Азии и Ближнего Востока. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до $20 тыс.», — рассказали в ведомстве.

Также в СВР подчеркнули, что всю вину намеренно будут возлагать на российские спецслужбы, по указке которых якобы были совершены диверсии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что значительная часть населения Украины хочет стать частью России.