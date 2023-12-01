Автор публикации прочеркивает, какими представляются людям образы президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

«C одной стороны, раздраженный Владимир Зеленский, проблемы у которого только копятся. С другой — уверенный в себе Владимир Путин, особенно во время выступления на саммите G20», — говорится в материале.

Автор отмечает, что таковым чувствовать себя Путину позволяет ситуация в России: в стране сложилась хорошая экономика, несмотря на санкции и проведение специальной военной операции. Также, говорится в публикации, РФ сейчас сильна, и виной этому — страны Запада, которые недооценивали Кремль.

Как пишет а Die Zeit, заявления президента США Джо Байдена о том, что российская экономика рухнет, и у Москвы не будет возможности финансировать СВО, оказались не оправданы, несмотря на то, что их встречали с аплодисментами.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022. Владимир Путин к главным ее целями отнес демилитаризацию, денацификацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР.

В результате референдумов, поведенных на территории Запорожской и Херсонской областей, а также на территориях Донбасса, эти регионы стали частью России.