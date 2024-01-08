В Германии назвали условие для нового наступления ВСУ

Авторы публикации выразили мнение, что новым условием для наступления украинских ВС на фронте является получение американских истребителей F-16 от государств коллективного Запада, а в частности, от Норвегии. Предполагается, что в таком случае, основной целью для новой операции украинских солдат станет российский полуостров Крым.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский заявил об одной из причин провала контрнаступления на южном фронте. Как заявил глава украинского государства, на результат операции летом повлияло отсутствие контроля украинской стороны в вопросе авиации.