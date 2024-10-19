В Германии обсудили вопрос продолжения помощи Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольф, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон, а также премье-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи в Берлине обсудили вопросы, связанные с продолжением финансовой и гуманитарной поддержки Украины.

Лидеры стран также рассмотрели представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским так называемый «план победы». Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина ФРГ сообщает РИА Новости.

В результате было принято решение и дальше оказывать помощь Украине. Причем для этого также будут использоваться замороженные российские активы.

Ранее сообщалось о том, что в Кремле допустили диалог с Германией по ситуации на Украине.