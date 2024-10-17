В Кремле допустили диалог с Германией по ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что в будущем Россия и Германия могут начать конструктивные переговоры относительно конфликта на Украине, как сообщило издание Life.

Так Песков ответил на высказывания канцлера Германии Олафа Шольца, который выразил желание обсудить с Владимиром Путиным вопросы мирного разрешения конфликта.

«Теоретически, да», — сказал Песков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в Бундестаге подтвердил необходимость вовлечения России в будущую мирную конференцию по Украине, и выразил свою готовность к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным.