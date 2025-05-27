В Германии опровергли информацию о смене позиции по поставкам оружия Украине

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR заявил, что США, Британия, Франция и Германия сняли ограничения по дальности с военного оружия Киеву.

То есть ВСУ, по его словам, получили возможность атаковать позиции на территории российских регионов дальнобойным оружием.

Однако позднее вице-канцлер Ларс Клингбайль на пресс-конференции в Берлине опроверг заявление Мерца. Он пояснил, что ФРГ не меняла своей позиции по поставкам оружия Украине.

Он подчеркнул, что никакой новой договоренности относительности дальности поставляемого оружия на данный момент нет.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Мерца о дальнобойном оружии для Киева.