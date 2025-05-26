Снятие западными государствами ограничительных мер по поставкам дальнобойного оружия Украине не служит достижению договоренностей мирного характера. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной думы от крымского региона Юрия Нестеренко.

До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе интервью телеканалу WDR заявил о том, что Британия, Франция, Штаты и ФРГ сняли ограничения на дальность ударов для Киева. Теперь украинская сторона имеет право бить по находящимся в России военным объектам, а Киев лишь надо обеспечить дальнобойным оружием.

По словам Нестеренко, подобное решение не только не служит мирным договоренностям, а наоборот — еще сильнее усложняет ситуацию.

«Это дальнейшая эскалация, которая касается всех. Для ВСУ, атакующих без тени сомнений гражданскую инфраструктуру, это, безусловно, долгожданный сигнал, но мы к подобному развитию ситуации готовы», — заявил депутат.

Ранее стало известно о том, что глава Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа оказать совместное санкционное давление на Россию.