По словам министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, немецкое законодательство не дает возможности высылать из страны военнообязанных граждан Незалежной. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что, несмотря на то что вызов является законным, власти ФРГ не могут кого-либо заставить служить в армии за границей.

По мнению немецкого политика, всеобщая мобилизация вызывает у него скептическое отношение.

Он подчеркнул, что подобная практика приведет к дефициту рабочей силы и массовому недовольству в стране.