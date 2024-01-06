В Германии отметили препятствия в выдаче украинцев для службы в украинской армии
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По словам министра юстиции ФРГ Марко Бушмана, немецкое законодательство не дает возможности высылать из страны военнообязанных граждан Незалежной. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что, несмотря на то что вызов является законным, власти ФРГ не могут кого-либо заставить служить в армии за границей.
По мнению немецкого политика, всеобщая мобилизация вызывает у него скептическое отношение.
Он подчеркнул, что подобная практика приведет к дефициту рабочей силы и массовому недовольству в стране.