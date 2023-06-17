В Германии потребовали убрать нацистских орлов со зданий правительства страны
Фото: [©Николай Филяков/РИА Новости]
Представители отделения немецкой Социал-демократической партии потребовали демонтажа с фасадов правительственных зданий имперских орлов, которые являются одной из составляющих герба нацистской Германии. Об этом сообщает издание Bild.
Отмечается, что печально известные символы нацистов до сих пор еще не ушли из общественной сферы Германии. Так, имперские орлы до сих пор есть на отдельных зданиях и фасадах.
Добавляется, что в Рейнланд-Пфальц они до сих пор сохранились на трех из 50 госучреждений, которые были построены в период в 1930-1950 гг.