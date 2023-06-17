В Германии потребовали убрать нацистских орлов со зданий правительства страны

Представители отделения немецкой Социал-демократической партии потребовали демонтажа с фасадов правительственных зданий имперских орлов, которые являются одной из составляющих герба нацистской Германии. Об этом сообщает издание Bild .

Отмечается, что печально известные символы нацистов до сих пор еще не ушли из общественной сферы Германии. Так, имперские орлы до сих пор есть на отдельных зданиях и фасадах.

Добавляется, что в Рейнланд-Пфальц они до сих пор сохранились на трех из 50 госучреждений, которые были построены в период в 1930-1950 гг.