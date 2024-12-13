В Германии предложили отправить немецкие войска на Украину

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер предложил отправить немецкие войска на Украину в качестве «миротворцев». С такой инициативой он выступил в интервью изданию Spiegel.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило о планах Запада развернуть «миротворческий контингент» численностью около 100 тыс. человек на Украине, что, по мнению российской стороны, может стать фактической оккупацией Украины.

«До миротворческой миссии еще далеко, однако будет разумным начать планировать ее уже сейчас... (по завершении конфликта — ред.) мы будем готовы отправить войска, чтобы обеспечить мир», — сказал Кизеветтер.

Накануне глава Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ Анналена Бербок не исключила возможность отправки немецких военных на территорию Украины, однако не подтвердила, что такая мера будет реализована в ближайшее время.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, выразил категорическую позицию против отправки войск на Украину, подчеркнув, что такой вариант не рассматривается властями страны.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск намерены обсудить возможное введение «миротворческого контингента» на территорию Украины.