Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск намерены возможный ввод «миротворцев» на Украину после завершения специальной военной операции (СВО) РФ. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что встреча состоится в четверг, 12 декабря, и станет значимой в контексте планов Запада по обеспечению стабильности на Украине.

Как ранее сообщалось, что западные страны предлагают развернуть «миротворческий контингент» численностью около 100 тыс. человек на территории Украины, однако в России данную инициативу уже расценили как фактическую оккупацию страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение «миротворцев» возможно лишь с согласия сторон конфликта, а также добавил, что ряд стран сохраняют трезвую оценку потенциальных рисков, связанных с этим шагом.

Запад не только обсуждает возможность ввод «миротворцев», но и продолжает поставки оружия Украине. Россия уже заявила, что данные поставки осложняют урегулирование конфликта и рискуют вовлечь страны НАТО в дальнейшие военные действия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые грузы с вооружением для Украины будут становиться законной целью для российской армии.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин предупредил Запад о последствиях ввода «миротворцев» на Украину.