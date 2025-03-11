После скандала в Белом доме и остановки поставок оружия у президента Украины Владимира Зеленского осталось не так много вариантов, заявил журналист Пол Ронцхаймер. Об этом он написал в своей статье для немецкого таблоида Bild.

Европа не может оказывать Киеву такую же поддержку, как США, говорится в публикации. Зеленский пытается добиться помощи от европейских политиков, однако страны ЕС пока не приняли никаких решительных мер.

Кроме того, растет недовольство среди украинцев, что может стать проблемой для Зеленского, предупредил Ронцхаймер.

Один из источников издания также признался, что при текущем положении дел Украина обречена на провал.

Ранее сообщалось о том, что Рубио исключил участие Зеленского в переговорах в Саудовской Аравии.