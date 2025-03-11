Рубио исключил участие Зеленского в переговорах в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на переговорах с представителями США в Саудовской Аравии. Данное заявление сделал госсекретарь Марко Рубио.

Он также добавил, что в состав украинской делегации Зеленский не вошел, но тем не менее глава киевского режима намерен встретиться с наследным принцем. Несмотря на это, его участие в переговорах исключено. Украину будут представлять советник по национальной безопасности, министр обороны и министр иностранных дел, сообщил Рубио журналистам на пути в Саудовскую Аравию.

Возможно, добавил он, будет иметь место неформальная встреча с Зеленским в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о том, что Рубио и Маск устроили перепалку при Трампе.