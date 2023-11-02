В Германии предупредили, что поддержка ХАМАС может привести к депортации

Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что публичное сжигание израильского флага и поддержка действий ХАМАС являются преступлениями, которые могут стать причиной для суда или депортации из страны. Соответствующее заявление он сделал в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Хабек заявил, что «толерантность не может мириться с нетерпимостью». Политик предупредил, что сжигание израильского флага и «восхваление террора ХАМАС» являются преступлениями, которые могут закончиться для немецких граждан судом, а для тех, у кого нет гражданства – депортацией. Он также подчеркнул, что в ФРГ нет места для нетерпимости на почве религии.

По словам вице-канцлера, масштабы антисемитизма на исламистских демонстрациях являются неприемлемыми и требуют политического ответа, в том числе и от мусульманских ассоциаций.