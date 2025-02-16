Страны Европы проиграли в войне на Украине, поэтому ее судьбу будут решать Россия и США, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Комментируя ситуацию, журналисты издания отмечают, что «это стратегический и политический провал первого порядка».

В своем стремлении поддержать Украину странам ЕС не удалось добиться ни одной из поставленных целей, более того, они лишь нанесли себе серьезный ущерб и в результате утратили контроль над своим будущим, отмечает автор публикации.

Ранее Келлог заявил, что США против участия Европы в переговорах по Украине. По словам специального представителя президента США по Украине Кита Келлога, Соединенные Штаты не стремятся к тому, чтобы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине участвовала широкая коалиция. Это заявление было сделано в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.