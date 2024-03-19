Лидер немецкой фракции СДПГ Сара Вагенкнехт считает, что Запад должен прекратить поставлять Украине свои оружие и боеприпасы. Таким мнением она поделилась в эфире телеканала Welt. Политик отметила, что конфликт на Украине требует немедленного урегулирования.

«Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт», — подчеркнула Вагенкнехт.

По ее словам, российская сторона за последнее время показала свою готовность к мирным переговорам. Она вспомнила встречу российской и украинской делегаций в Стамбуле, а также регулярный обмен пленными, который производится между Москвой и Киевом. По мнению Вагенкнехт, некоторые страны уже осознали необходимость завершения этого конфликта, поэтому перестали поддерживать Киев поставками вооружения и боеприпасов.

Вагенкнехт пожаловалась на то, что немецкое правительство до сих пор не задумывается над мирным урегулированием украинского кризиса. Политик выступила с критикой антироссийских санкций и призвала ФРГ восстановить сотрудничество с РФ.

С начала специальной военной операции РФ на Украине западные страны, в том числе США и государства Европейского союза (ЕС) активно поддерживают Киев, поставляя на вооружение ВСУ свои боеприпасы и оружие.

Москва не раз заявляла, что вмешательство «третьих» лиц в конфликт на Украине приведет к мощному ответу.

Ранее мы сообщали, что министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против заморозки конфликта на Украине.