Супруга украинского президента Владимира Зеленского хочет для себя и мужа другой жизни. Соответствующее заявление сделал бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в своих социальных сетях .

В своем посте Дотком заявил, что Зеленская устала от президентства своего мужа. По его словам, первая леди мечтает об обычной жизни, которой, по мнению бизнесмена у Зеленских уже не может быть. Он указал на то, что более полумиллиона украинцев погибли в результате его решений и того факта, что он не сдержал свое предвыборное обещание, не установив мир, когда ему выпал такой шанс.

Накануне Елена Зеленская в беседе с изданием The Economist заявила о том, что не хочет, чтобы ее супруг избирался на повторный срок.