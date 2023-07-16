В Германии рассказали, как российские минные заграждения психологически давят ВСУ

Минные заграждения, установленные ВС РФ, психологически задавливают ВСУ и вызывают у них страх. Об этом рассказали в своем видеосюжете Der Spiegel .

Широкие минные поля, расставленные бойцами ВС РФ, превратили контрнаступление в муки для украинских боевиков. Как указали журналисты, еще хуже для украинцев ситуация становится из-за беспилотников, которые быстро определяют направление атаки и давят ее огнем.

Даже если ВСУ разминируют все поле, поставленное ВС РФ, проблем меньше не станет, ведь новая партия мин упадет им на головы, благодаря современным системам дистанционного минирования в распоряжении российской армии.

Сюжет заключил, украинские солдаты не наступают в страхе получить ранение или пострадать от мин.