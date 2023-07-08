В Германии рассказали, почему у ВСУ нет успехов в контрнаступлении
Фото: [П/с главы ДНР Пушилина/ТАСС]
ВСУ не имеют успехов в своем контрнаступлении, потому что не могут атаковать, благодаря плотным минным полям ВС РФ. Об этом рассказал автор из издания Der Spiegel Тор Шредер.
Он пишет, что «горькая правда» заключается в том, что ВСУ и близко не достигают своих целей, поставленных во время планирования контрнаступления. Они не могут защищаться и оказываются в ловушке минных полей, на которых превращаются в мишени для техники ВС РФ.
Автор заметил, что эта ситуация объясняет, почему президент Украины Зеленский так яро просит Запад о передаче истребителей.
Шредер также написал, что такое ожидаемое Штатами и ЕС контрнаступление превратилось в жесткие боевые столкновения для ВСУ. Украинские бойцы атакуют маленькими отрядами, передвигаясь по населенным пунктам и неся потери.
Недавно советник американского президента по нац. безопасности Джейк Салливан заявлял, что ВСУ так плохо продвигаются из-за того, что РФ «бросили значительные силы» на отражение атаки.