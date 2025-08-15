Немецкие СМИ возмутились из-за котлеты по-киевски, которую подали журналистам в самолете перед переговорами на Аляске. Маргарита Симоньян иронично прокомментировала ситуацию в своем телеграм-канале.

Немецкие журналисты разглядели скрытый смысл в обычном бортовом меню. Российским корреспондентам, летевшим на переговоры, подали котлету по-киевски — и это вызвало бурную реакцию западных СМИ. Издания усмотрели в этом провокацию или даже «знак» перед диалогом с США.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала с сарказмом, отметив, что переименовывать блюда — не в привычках России. По ее словам, если немецкие журналисты видят в котлете политический подтекст, это говорит скорее об их собственных фобиях.

Ранее сообщалось о том, что Корреспондент назвал особое блюдо, которым угощали журналистов перед встречей Путина и Трампа.