Корреспондент назвал особое блюдо, которым угощали журналистов перед встречей Путина и Трампа

Необычный кулинарный жест привлек внимание во время перелета российской журналистской делегации на Аляску для освещения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как рассказал корреспондент RT Егор Пискунов, на борту самолета журналистов угощали котлетами по-киевски.

«Может быть, это хороший знак перед предстоящими переговорами», — прокомментировал меню Пискунов.

Команда RT и журналистов из других федеральных изданий отправилась в Анкоридж для полного освещения исторической встречи между двумя мировыми лидерами. По прибытии в аэропорт представителей СМИ встретил специальный автобус.

Напомним, переговоры Путина и Трампа пройдут в пятницу, 15 августа, в 22:30 мск. Встреча двух президентов состоится впервые с 2018 года.

Ранее сообщалось, что для подготовки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа Секретная служба США отправила в Анкоридж сотни агентов.